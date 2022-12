Problemi di salute per Elisa | stop ai concerti | il particolare disturbo che l’ha colpita

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un singolarediha costrettoa rimandare alcune date previste per il suo tour, che riprende non appena le sue condizioni glielo consentiranno. L’artista friulana è voluta intervenire di persona per spiegare la natura del problema chefermata, rassicurando tutti sul suo stato diche sarebbe in netto miglioramento.rimanda i: il suo messaggio per il pubblico A parlare deldi origine virale che, insieme ad altre persone, è statatramite le sue storie di Instagram. Nel ringraziare i fan per i tanti auguri ricevuti per il suo compleanno (festeggiato il 19 dicembre), ha raccontato: “Voglio rassicurarvi, mi è successa una cosa super ...

Corriere della Sera

In quel periodo le erano stati diagnosticati anchedi: la sindrome dell'ovaio policistico. 'Mi hanno detto che probabilmente per me sarebbe stato difficile avere figli in futuro' ha ...... attivate alla fine del 2021 allo scopo di dare supporto a ragazzi e giovani adulti con... minori e famiglie,mentale, persone con disabilità, dipendenze, marginalità sociale): un ponte ... Elisa cancella dei concerti per problemi di salute: «Soffro di vertigine parossistica posizionale» Per fortuna non è niente di grave”. Quando torna sul palco Le date sono state riposizionate a gennaio, ma nel lungo messaggio condiviso con i suoi fan, Elisa ha anche voluto specificare il suo stato ...L’imprenditrice digitale conferma di seguire ancora il percorso iniziato anni fa e lancia un appello ai follower perché si prendano cura della mente e non solo del corpo C hiara Ferragni ha sempre sot ...