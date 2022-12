La Gazzetta dello Sport

, chiamato a raccontarsi, si conferma un ragazzo con le idee molto chiare: 'Il sogno è sempre stato quello di diventare calciatore. Certo, il mio non è stato un percorso breve né facile. Però ...Arturo, alfiere del prodismo, in un tweet riprende la frase e afferma "Castagnetti guida la rivolta degli ex Popolari, ma soprattutto non spiega come mai tutto questo avvenga con Popolari ... Parisi: “Papà, gioco per te. Ora salvo l’Empoli, poi una big”