... X - nano è in grado di crearecon proprietà finora mai esplorate, proponendosi con ... X - nano ha già sviluppato diversi materiali avanzatila produzione di batterie, dalla grafite ...... ricercatore al Center for Nano Science and Technology di IIT a Milano (CNST - IIT), che si occuperà di sviluppare nuovila transizione energetica. Partendo dalle conoscenze e dall'... Nanomateriali per la transizione energetica, nasce la startup X-nano dell'Iit X-nano realizza nanotecnologie per le batterie di nuova generazione, per i sistemi di energia dell’idrogeno e per il nucleare di ultima generazione ...(Adnkronos) – Nanomateriali per spingere la transizione energetica. L’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) ha annunciato la nascita di X-nano, una nuova start-up nata dall’attività di ricerca del tea ...