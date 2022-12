Magic Florence 2022 | torna il grande evento di magia e illusionismo

Portalegiovani Firenze

... da Salma Hayek , che ha già lavorato con Bnaderas in Desperado e farà ritorno sul grande schermo nel terzo capitolo diMike . La perfida Riccioli d'Oro ha la voce diPugh . Per ...Alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne sarà dedicato La traversée, straordinario film d'animazione diMiailhe. Nel film, due bambini, fratello e ... "Magic Florence", magia e illusionismo con Mattia Boschi e il Mago ... The excitement is off the charts in the Zamparelli household as Florence, 7, and Enzo, 4 look forward to Santa Claus' arrival and Jennifer is soaking up the festive magic ...