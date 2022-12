Juve | in caso di addio di Allegri per la panchina è sfida Conte-Gasperini | in quota Zidane possibile outsider

Tuttosport

Presa visione delle carte fornite dal pm di Torino, la Procura federale deve aver ravvisato ulteriori e nuovi elementi per portare a una riapertura del. Pluvalenze, chiesta revocazione ...La FIGC ha comunicato che il Procuratore Federale , dopo aver esaminato i documenti e gli atti istruttori dell'indagine 'Prisma', ha proposto il ricorso per la revocazione parziale della decisione ... Juve, caso plusvalenze: la procura Figc pronta a riaprire l'indagine La luna di miele tra il Torino e Ivan Juric sembra essere già arrivata al termine. Come riporta Tuttosport, ci sono tre strade per Juric: risoluzione a fine anno, permanenza fino alla scadenza del con ...Il capo dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica ha incontrato a Mosca funzionari dell’esercito russo e della società statale per l’energia atomica, nel tentativo di ottenere una zona di prote ...