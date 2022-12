Il gioielliere che insegue | spara e uccide due ladri a Grinzane Cavour | «Bastardo» – Il video

Open

E' prevista per luglio 2023 la sentenza della Corte d'Assise per Mario Roggero, il68enne albeseil 28 aprile 2021 reagì a una rapina uccidendo due banditi e ferendone un terzo a Grinzane Cavour. Ieri al processo entrato nel vivo ad Asti c'è stata la proiezione di ...Il filmato dura in totale otto minuti. Ritrae ilMario Roggero, 67 anni , mentre insegue, spara e uccide Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino . Si tratta di due ladrierano entrati nella sua gioielleria a Grinzane Cavour per ... Il gioielliere che insegue, spara e uccide due ladri a Grinzane ... Il video registrato dalle telecamere di sorveglianza propone per la prima volta in un’aula di tribunale ammutolita ...In aula ad Asti il filmato integrale. L'uomo non aveva il porto d'armi: li insegue al di fuori uno per uno e gli spara. In due moriranno ...