Gli atleti Red Bull del Rally Dakar 2023

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Iltorna in Arabia Saudita per la sua quarta edizione il 31 dicembre, con i migliori fuoristrada del mondo che dovranno affrontare 5.000 chilometri di gara suddivisi in 14 prove speciali cronometrate prima che la bandiera a scacchi cali finalmente a Dammam il 15 gennaio. Ecco tutto quello che c’è da sapere: IlIlè l’apice del calendario deiRaid. Ilraid, noto anche come cross-countrying, è una forma di corsa fuoristrada su lunga distanza che si svolge nell’arco di diversi giorni. L’avventura delha origine nel 1977, quando il pilota francese Thierry Sabine si perse con la sua moto nel deserto libico durante ...