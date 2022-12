E-commerce a Natale 2022 | continua la crescita dell’online

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nell’ultima indagine di Unicusano si esplorano le nuove abitudini d’acquisto degli italiani post Covid: moda, elettronica ed elettrodomestici occupano il podio Anche per i regali digli italiani preferiscono internet ai negozi di prossimità. Secondo un recente studio dell’Unicusano, infatti, ben 8 persone su 10 confessano di fare acquisti sul web, sfruttando i siti di e. Un’abitudine, questa, esplosa durante i periodi di lockdown dovuti alla pandemia da Covid-19 e confermata ancora oggi nonostante sia cessato il periodo emergenziale. Lockdown e chiusura temporanea delle attività sono stati infatti gli ingredienti principali di un cocktail esplosivo: un nuovo (necessario) modo di vedere il business e un balzo di 10 anni nel futuro dell’imprenditoria di tutti i settori merceologici che si è tradotto, due anni dopo, in una ...

Avanti Online

'Molti di questi pacchi - spiega il direttore dell'ufficio di Porto d'Ischia - contengono regali diche gli abitanti dell'isola hanno ordinato utilizzando i canali e -. Consegnarli in ...... ha affidato la nuova campagna di2022 alla Digital Agency Arkomedia , che segue il brand ... con i canali di vendita (e -e rivenditori fisici sul territorio) in armoniosa interazione. ... Per il Natale preferito l’e-commerce rispetto ai negozi Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, robot aspirapolvere e lavapavimenti, è in sconto di 100 euro su Amazon con consegna garantita entro domani.Il Natale di Ald Automotive va di pari passo con il videogioco Forza Horizon 5, nel quale le auto virtuali hanno il logo dell'azienda di NLT ...