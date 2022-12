Danneggia un’automobile con un petardo | denunciato 44enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHatocon un grosso: per questo undi Pozzuoli, con precedenti di polizia, è statoper “mento seguito da incendio“. I fatti risalgono alla notte tra lunedì e martedì. Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli sono intervenuti in via Montenuovo Licola Patria per la segnalazione di una vetturata. Sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati dal proprietario il quale ha raccontato che la sua auto aveva subito danni per l’esplosione di un. Gli agenti, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno accertato che un uomo, durante la notte, dopo aver lanciato due petardi, di cui uno finito sul ...