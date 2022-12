Dal 1 gennaio 2023 WhatsApp non funzionerà su questi smartphone

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022), a partire dal 1, nonpiù su alcuni vecchi, vediamo insieme quali. Lasciare che un’applicazione continui a funzionare su dispositivi che non ricevono più aggiornamenti per la sicurezza è un rischio che il team di sviluppo non può consentire gli utenti si assumano: per questa ragione, dal prossimo anno in poi per poter eseguiresarà necessario essere dotati di unoo di un tablet in grado di eseguire almeno Android 4.2 (risalente al 2012) oppure iOS 12.1 (lanciato nel 2018). Tali requisiti impediranno di utilizzarea bordo dio tablet equipaggiati con sistemi operativi precedenti, che non sono neanche tanto pochi. Non tutti sanno che si corrono gravi ...