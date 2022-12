«Che onore a tavola con Sting» | «Ecco | ora ti invidio» | «Fortunella» hanno commentato i follower

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Metti una sera a cena con: non è un sogno per Michelle Hunziker. La showgirl svizzera, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che la vede a cena con il cantante e la moglie. Scatto che non poteva non fare il giro del web suscitando l’invidia di molti. Michelle Hunziker, il sorriso più bello della tv italiana guarda le foto Leggi anche › Michelle Hunziker e la foto che incuriosisce i: «Hai perso un dente?» ...

il Resto del Carlino

... anni dopo,se fosse dipeso da loro, i combattimenti non sarebbero mai ripresi. Anche sul ... Analoghe cessazioni di ostilità si ebbero annualmente indella festa del Tt (capodanno lunare fra ...... "osservò tristementeil regalo non era nulla in confronto alla gratitudinele doveva". ... Le fu affidato il figlio e fu sempre accolta nella sua camera da letto, undi solito concesso ... "Che onore rendere omaggio al più grande cantante rock" A una giornata dalla fine del girone di andata il campionato di Serie B è un enigma, perché sia in testa che in coda regna l’equilibrio.Il collaboratore scolastico a cui la dirigente Fogliata lo scorso 13 ottobre avrebbe chiesto di lavare il parabrezza ...