Cavaliers | Mitchell non si ferma più | guarda i 36 punti contro Milwaukee

Footballnews24.it

Dopo due sconfitte stagionali nei testa a testa con Milwaukee, Cleveland sigla il successo per 114 - 106. Il protagonista è senza dubbio Donovan ...Ma in volata Cleveland in casa stavolta non trema:segna 9 tiri liberi nell'ultimo periodo ... Continua Cleveland- Milwaukee Bucks 114 - 106 Brooklyn Nets - Golden State Warriors 143 ... NBA, Jazz-Cavaliers: Mitchell ritrova il suo passato La sfida di stanotte tra Bucks e Cavs, prima e terza nella Eastern Conference, si è conclusa con la vittoria di Cleveland per 114-106. I Cavs si sono portati avanti nel primo quarto e hanno accumulato ...I Cavaliers prendono vantaggio sui Bucks dopo la metà del primo quarto (35-20). Giannis Antetokounmpo fa vedere i sorci verdi a tutti (45 punti, 14 rimbalzi), ma quando viene trattenuto ...