A Ercolano una discarica in strada per gli scavi | l’ira del sindaco

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUnaridotta adove è difficile anche camminare a causa dei cumuli di rifiuti, in alcuni punti bruciati: sacchetti aperti, indumenti usati, bottiglie in plastica, borsoni in tela, persino una vecchia lavatrice. E’ via Pignalver a(Napoli) che dal corso Umberto sale su fino a raggiungere via dei Papiri Ercolanesi, dove sorge il nuovo ingresso del Parco archeologico. Lo stato di degrado in cui versa l’area è stato segnalato a più riprese sui social e ad oggi si attendono interventi di pulizia e riqualificazione. “Ho potuto verificare lo stato dei luoghi: lasi presenta quasi totalmente ricoperta di rifiuti di ogni genere, svariati rifiuti speciali riversi a bordo e a centro, erano altresì evidenti segnali di incendi pregressi” dice ...

