Usare l’intelligenza artificiale per disegnare le auto del futuro

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Come sarà la mobilità del? Mercedes-EQ affida la risposta ai disegni generati dagli utenti della rete, attraverso un programma di intelligenza‘Text-to-Image’ che tradurrà in immagini, parole e suggestioni testuali. Questo innovativo progetto di comunicazione ha l’obiettivo di sottolineare il ruolo del sub-brand Mercedes-EQ come ambasciatore del ‘progressive luxury’ del costruttore tedesco. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sono un’e ti leggo nel pensiero Nuova telecamera Bosch per guidanoma Bosch e Mercedes-Benz presentano il nuovo sistema di parcheggio a guidanoma HealtCare e Salute 2019: l’AI al nostro fianco. Ducati presenta la comunicazione tra ...