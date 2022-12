Ultime Notizie – Covid | forme gravi in alcuni bambini | ecco perché

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)-19 colpisce inlievi la maggior parte dei, mentrepazienti in età pediatrica sviluppano una malattia grave con quadri super infiammatori potenzialmente mortali? Risponde a questa domanda uno studio internazionale pubblicato su ‘Science’, che ha coinvolto l’Ospedale deiBuzzi e l’Università Statale di Milano, scoprendo varanti genetiche associate a questepericolose per la vita. A seguito dell’esposizione di uno stesso microrganismo – spiegano da UniMi – ci sono persone resistenti che sviluppano infezioni asintomatiche o paucisintomatiche, e altre che invece sviluppano infezionie potenzialmente letali. Studi di genomica umana hanno dimostrato che alcune infezioni ...

Corriere della Sera

