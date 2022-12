Truffa Rdc | arrestato titolare internet point per riciclaggio

ilmattino.it

... Cosenza, Bergamo, Roma, Brescia, Como e Torino) per i reati di "falsa attestazione del possesso dei requisiti per la corresponsione del beneficio" e "aggravata". I restanti 12 in possesso ...... Cosenza, Bergamo, Roma, Brescia, Como e Torino, per i reati di falsa attestazione del possesso dei requisiti per la corresponsione del beneficioe diaggravata. Tutti sono extracomunitari ... Reddito di cittadinanza, la truffa dell'internet point: così riciclavano soldi con la card Rdc La truffa ai danni dello stato era architettata in modo da "monetizzare" i benefici della card Rdc, che può essere utilizzata solo per determinati acquisti di prima necessità. Partecipavano alla ...Falsi percettori versavano rdc per farsi 'pulire' l'importo. Gestore arrestato, in 244 denunciati (232 per truffa da oltre 1 milione di euro) ...