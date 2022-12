Traffico Roma del 21-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Luceverdeda Simone cercare una buona giornata intenso ilversosu tutte le principali strade consolari code sulla via Aurelia su Cassia Flaminia e Salaria aSud incolonnamenti la via Ardeatina Per quanto riguarda la via Appia chiusura del centro all’altezza di Capannelle questa La deviazione bisogna percorrere un tratto di via Capannelle e fare inversione in via Pizzo di Calabria sulla A24 incidente tra Settecamini e il raccordo anulare raccordo con coda in carreggiata interna tra laFirenze e la Tiburtina sulla tangenziale code tra Nomentana e Salaria verso lo stadiosul Lungotevere delle Armi non lentamente code verso la zona Prati nel trasporto ferroviario guasto sulla lineaFirenze dell’alta velocità treni rallentati ...