(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Con un programma che unisce musica gospel e letteratura, mostre e approfondimenti, opera dei pupi ed enogastronomia, parte la rassegna “Echi d’infinito” promossa dalla Regionena attraverso l’assessorato dei Beni culturali e dell’identitàna. Il cartellone esalterà il valore universale del Natale attraverso parole, musica e arte con otto appuntamenti in luoghi dalla straordinaria portata storico-culturale: dall’oratorio di San Lorenzo e dalla chiesa di Santa Caterina a Palermo al Teatro Massimo Bellini di Catania e al Museo Interdisciplinare di Messina. “Attraverso la rassegna – dice l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’identitàna Elvira Amata che l’ha promossa – vogliamo valorizzare quellacrocevia di culture, che è il luogo fisico in cui esperienze umane e ...

Adnkronos

...stretto536, anno in cui Napoli fu conquistata dalle armate dell'Impero Romano d'Oriente, sino al 1137 quando, dopo la morte dell'ultimo duca Sergio VII, la città si consegnò al re di, il ...... il Centro Padre Nostro ha poi elaborato un progetto e a finanziarlo è stata la Regione. "... Il presepe ospitatoCentro antiviolenza del Centro Padre Nostro Storie di riscatto sociale Ma il ... Sicilia, dal 23 dicembre al 6 gennaio 'Echi d'infinito' Sicilia e Tunisia insieme per rafforzare un progetto di “Educazione Ambientale per un Mediterraneo Sostenibile ...L'iniziativa è nata per decantare il mare in un territorio che lo ha sempre inciso sulla sabbia e lo ha sempre fotografato: Isola delle Femmine. L'identificazione di un territorio con la cultura del m ...