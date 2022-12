Sì dell’Europa al Governo con il Sud in primo piano

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 20 novembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Una prova attesa con visibile trepidazione. Da una parte le voci del Bilancio per l’anno nuovo; dall’altra la verifica sulla credibilità del nostro Paese dopo il passaggio -temuto per diversi aspetti- dalDraghi a quello della premier Giorgia Meloni. Sui due fronti giudizio sostanzialmente positivo -dice Paolo Gentiloni commissario europeo all’Economia- con alcune riserve su punti (pos e pagamenti digitali, pensioni, tasse e contenimento del debito pubblico) che potranno via via essere oggetto di ulteriore approfondimento a Palazzo Chigi e di correzioni dove sarà necessario. Per Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e Finanza, la soddisfazione per la positiva prova sta comunque nel fatto che “sono stati smentiti i gufi ...