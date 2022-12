Sevilla FC | Papu Gómez | un’assenza più lunga del previsto

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) 2022-12-21 21:34:42 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Elui mondo ha mostrato il Siviglia che nessuna delle loro speranze di iniziare la competizione ufficiale con una squadra riposata, rafforzata e concentrata sulla complessa sfida di far uscire la squadra dalla zona bassa era reale. A Gravi infortuni ai Mondiali per Delaney (8 settimane) e Alex Telles (10 settimane)con l’aggiunta di operazione di Marcao, che sarà un minimo di tre mesi KO, è stato aggiunto un nuovo problema. Il Siviglia lo sapeva Ilha avuto problemi fisici sulla sua caviglia. Sua madre ha spiegato dall’Argentina che il suo disturbo è causato da a legamenti strappati alla cavigliasituazione peggiore del. Mónica Villaverde, madre del giocatore del Siviglia, lo ha valutato così sui media ...

... Granit Xhaka (Svizzera), Thomas Partey (Ghana) Cinque grandi gol della Svizzera, con la partecipazione di Granit Xhaka" 10 giocatori in 5 squadre Marcos Acuña, Gonzalo Montiel,Gómez (...... Cornelius, Daramy Indisponibili : Grabara (frattura facciale), Amoo (ginocchio) In dubbio : Cornelius (polpaccio): Bounou; Carmona, Gudelj, Nianzou, Acuña; Fernando, Delaney; Lamela,... Mondiali 2022 Qatar. Girone C: i convocati dell’Argentina De este modo, luego del histórico logro y de que Alejandro Papu Gómez fuera bautizado por sus compañeros ... donde el destacado jugador del Sevilla de España apareció rapado y con el pelo muy claro, ...Mónica Villaverde, la madre del Papu Gómez, contó que el futbolista se lesionó en octavos ante Australia y que no pudo volver a jugar.