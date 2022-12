Roma | l’uomo fermato dalla Polizia con un registratore di cassa sotto al braccio in piena notte | “L’ho preso in piadineria”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Succede anche questo a. Un uomo l’altraè statoin strada con undial. A notarlo una Volante delladi Stato in transito proprio in quel momento che lo haimmediatamente per chiedere spiegazioni. Ed è saltato fuori che, poco prima,aveva messo a segno un colpo in una. Il furto da GianGusto in Via Appia Nuova Così, come se nulla fosse, il ladro con tutta probabilità stava rincasando per poi procedere a scassinare con tutta calma ildial cui interno erano presenti circa 400 euro. Dagli accertamenti effettuati sul posto – in Piazza Re di– ...