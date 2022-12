Pistoia | rubate le ceneri di un bambino morto a 4 anni - I genitori | È tutto quello che ci rimane di lui | riportatecela

LA NAZIONE

commenta A Candeglia () , è stata rubata l'urna che contiene le ceneri di un bambino, Manuel Cianferoni , morto nel 2015 a 4 anni a causa di un tumore al cervello. Martedì pomeriggio, i ladri sono entrati nella casa ...Ladri senza cuore hanno portato via l'urna durante il furto in una abitazione a Candeglia. Il disperato appello della ... Il furto-choc a Pistoia: rubate le ceneri di Manuel, morto a 4 anni A Candeglia (Pistoia), è stata rubata l'urna che contiene le ceneri di un bambino, Manuel Cianferoni, morto nel 2015 a 4 anni a causa di un tumore al cervello. Martedì pomeriggio, i ladri sono entrati ...“Restituite le ceneri in forma anonima”, il messaggio dei genitori di Manuel, scomparso a soli quattro anni a causa di un tumore Un terribile gesto è stato compiuto nella serata di ieri, martedì 20 di ...