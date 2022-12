Orrore in Iran | 14enne stuprata a morte | si era tolta il velo in classe per protesta

AGI - Agenzia Italia

Inuna 14enne di nome Masooumeh è morta a Teheran dopo essere stata arrestata, perché si era tolta il velo in classe in segno di protesta . Lo ha denunciato il direttore dell'Ong 'Center for ...Alì (nome di fantasia, ndr) è appena uscito dal carcere ed è uno dei pochi disposti a parlare: "Sono stato arrestato di fronte all'università di Isfahan (nell'centrale, ndr), a fine ottobre. ... Orrore in Iran, un manifestante è stato impiccato pubblicamente In Iran una 14enne di nome Masooumeh è morta a Teheran dopo essere stata arrestata, perché si era tolta il velo in classe in segno di protesta. Lo ha denunciato il direttore dell’Ong “Center for Human ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...