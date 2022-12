Miriana Trevisan arrabbiata con Soleil e Sonia | “Maestra e paggetta | che circo Squallido”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Mentre le protagoniste del GF Vip 7 oggi si stanno scannando nella casa di Cinecittà, due ex gieffine della scorsa edizione hanno combattuto una catfight a distanza. Qualche giorno faSorge ha presentato il suo libro al Mondadori Megastore di Milano e al suo fianco c’eraBruganelli. Nell’opera letteraria dell’influencer oltre ad Alex e Delia è citata anchedurante la presentazione ha letto un breve estratto del libro di: “Mi è capitato che una donna al GF si avvicinasse ad un giovane, un ragazzo dal passato complicato. All’inizio non ho detto nulla“. La Bruganelli poi ha continuato: “Io non conoscevodi persone, ma di lei mi ha stupito la sua intelligenza e capacità dialettica. Poi l’ho apprezzata nel confronto e nella ...

Isa e Chia

La showgirl campanatra i protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip , ha deciso di replicare ad alcune dichiarazioni dell'ex compagna d'avventura nel reality, Soleil Sorge, e dell' ...Soleil Sorge una ex concorrente del reality che vede al timone Alfonso Signorini, ha scatenato la furia di. Nel libro dell'influencer pubblicato lo scorso 15 novembre, sono presenti dei consigli su come comportarsi da stron**, e non è sfuggito un riferimento all'ex di Non e la Rai. La ... Gf Vip, Miriana Trevisan contro Sonia Bruganelli e Soleil Sorge La dura replica della showgirl all'ex compagna di gioco: lo sfogo sui social Soleil Sorge una ex concorrente del reality che vede al timone Alfonso ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...