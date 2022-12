Manovra | deluso il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi | C’è poco per i Comuni contro il caro energia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) ”In questac’èper ie l’Anci lo ha detto in modo molto chiaro”. Lo ha detto ildi, commentando la Finanziaria del Governo Meloni.ha sottolineato che ”ihanno avuto un aggravio dei costi per l’, dei costi dell’inflazione che determina un incremento dei costi e dunque è come se fosse un taglio, e anche il nuovo contratto per il personale determina un aumento del costo del personale. Nellanon ci sono risorse in più per i”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.