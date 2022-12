Manovra 2023 | rispunta ‘norma cinghiali’ e scoppia bagarre

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) –all’ultimo l’emendamento che prevede l’estensione della caccia nelle aree protette e urbane elo scontro in commissione Bilancio della Camera. Con il risultato che, quando mancava solamente il voto per il mandato al relatore, il clima di collaborazione instaurato nel corso della giornata è improvvisamente mutato con gli intervenuti dei deputati Marco Grimaldi e Angelo Bonelli di Avs, che hanno criticato il comportamento della maggioranza, accusata di aver tenuto nascosto fino all’ultimo, senza discuterne, l’emendamento che era stato accantonato e non inserito in alcun fascicolo. Il relatore di Fdi Paolo Trancassini, al termine degli interventi dei due esponenti dell’opposizione, ha chiesto la convocazione di un ufficio di presidenza e la seduta è stata sospesa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

