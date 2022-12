Le ricette elettroniche saranno prorogate di un anno

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) AGI - Il Governo introdurrà nel decreto legge milleproroghe la norma che consentira' l'utilizzo dellefino al 31 dicembre 2023. Lo si apprende mentre è in corso il Consiglio dei Ministri, presieduto dal vicepremier Salvini, che ha all'ordine del giorno proprio il decreto legge milleproroghe. Intanto oggi su twitter l'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, torna sull'argomento e scrive: "Il Governo toglie la ricetta online? Nel Lazio verra' mantenuta. Non si torna indietro rispetto a misure di semplificazione per i cittadini". Rincara la dose la senatrice del Pd, Beatrice Lorenzin: "A finescadra' la norma che prevede la possibilita' dell'invio via mail della prescrizione medica. Si tratta di una misura certamente pensata per l'emergenza Covid ma che, se sospesa, metterebbe in ...

