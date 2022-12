La cassaforte di Moratti torna in rosso | dividendi per 12 mln nel 2022

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ladell’ex patron dell’Inter Massimoin. Dopo l’utile da 1,6 milioni di euro fatto registrare nell’esercizio precedente, la MassimoS.a.p.a. – come emerge da documenti ufficiali che Calcio e Finanza ha visionato – ha chiuso il bilancio al 30 giugnocon un risultato netto negativo per 4,3 milioni di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

