Juve | che intreccio tra Zidane e Allegri | i pensieri di Zizou | la verità su Max

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Anno dopo anno, un po' suggestione e un po' sogno, torna d'attualità il profilo di Zinedine. Un po' come succede...

Tuttosport

Meno di un mese prima - 23 giorni - dal debutto del nuovo consiglio,esordirà il 18 gennaio e sarà presieduto da Gianluca Ferrero. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, ...La settimana scorsa l'ex numero 9 dellaaveva detto di voler utilizzare tutte le energie psico ... La speranza di tutti èquesta pausa sia solo temporanea. I parenti non rilasciano alcuna ... Amichevoli Juve all'Allianz durante le feste: ecco quando L'annuncio della pausa dalla Nazionale , poi la notizia del ricovero in una clinica londinese e le voci su un improvviso aggravamento, legate ...La Juventus potrebbe mettere sul mercato Dusan Vlahovic, bomber classe 2000 della nazionale serba, nella sessione estiva di calciomercato: ne sono convinti i colleghi inglesi del "Daily Mail", che ...