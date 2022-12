Il virologo Pregliasco si candida con Majorino in Lombardia | è polemica

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo latura (con lieto fine) di Andrea Crisanti tra le fila del Pd alle elezioni del 25 settembre e quella meno fortunata di Pier Luigi Lopalco, un altrosi fa avanti nel mondo della politica. Si tratta di Fabrizio, ricercatore universitario di Igiene Generale ed Applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano. Divenuto “famoso” anche lui ai tempi del Covid,si candiderà alle Regionali income capolista della lista civica di Pierfrancesco, l’eurodeputato del Pd che correrà per il Centrosinistra in rappresentanza di Pd e M5S. Fabrizio: “Mi candido per cambiare le cose”.: “Contributo enorme per ricostruire sistema ...