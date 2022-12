Greta Beccaglia | «C’è molto da fare per i diritti delle donne»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), la giornalista molestata da un tifoso in diretta tv, è stata intervistata dal Corriere della Sera Il tifoso che ha molestato in diretta tvha ricevuto una condanna di un anno e mezzo. La giornalista ha commentato la sentenza con il Corriere della Sera. LA SENTENZA – «Sì, sono contenta, non solo per me ma per tutte le. Però i soldi non li voglio, neppure un centesimo. Andranno a una onlus che combatte per iviolatiin tutto il mondo. C'è damoltissimo e sarà un piccolo ma sincero contributo». CHI NON CAPISCE – «Tanti, un esercito. Continuo a ricevere messaggi, anche in questo momento, di persone anonime, che mi accusano di aver rovinato una persona, di essere una ...