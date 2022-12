GF VIP | Davide Donadei | la sua ex fidanzata sta con Deddy | il cantante di Amici! FOTO

Stile e Trend Fanpage

L'anticipazione sul futuro lontano dal Grande FratelloA fine puntata, Luca si è ritrovato a chiacchierare con Nikita ee a loro ha confessato che presto abbandonerà la casa del Grande ...Ascolti - Grande Fratello7 1puntata: 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share 2puntata: 2.Antonella Fiordelisi Antonino Spinalbese Attilio Romita Dana Saber Daniele Dal MoroDonadei ... Sonia Bruganelli col figlio Davide al GF Vip: nella puntata di Natale ... We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Nella puntata di lunedì sera del Gf Vip, Oriana Marzoli si è lasciata andare ad una rivelazione riguardo un nuovo concorrente.