Fedez cacciato da un casinò a Las Vegas | ecco cos' è successo

ilmessaggero.it

lascia il segno anche negli Stati Uniti . Il rapper è statoda un casinò di Las Vegas, dove era in compagnia dell'amico e collega Luis Sal e Andrea Muzii. Come riporta il Messaggero, a ...da un casinò: cosa è successo A rivelare quanto accaduto è stato proprio Andrea Muzii sui social: 'Siamo appena stati cacciati dal primo casinò - dice il giovane in un video insieme a ... Fedez cacciato dal casinò a Las Vegas: era insieme al campione italiano di memoria. «Abbiamo vinto parecchio» Disavventura negli Stati Uniti per il cantante, produttore e giurato di X Factor nonché marito di Chiara Ferragni ...Mentre era a lavoro per il suo podcast Muschio Selvaggio, Fedez è stato cacciato da un casinò di Las Vegas perché barava: ecco cosa è successo realmente.