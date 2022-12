Detrito razzo russo in orbita | la Stazione spaziale Iss costretta a manovra imprevista ' Poteva passare a 400 metri'

Il Fatto Quotidiano

Rinviata la passeggiata spaziale degli astronauti Nasa Frank Rubio e Josh Cassada a causa della presenza in orbita di undello stadio superiore Fregat - SB di unrusso, che sta ...Rinviata la passeggiata spaziale degli astronauti Nasa Frank Rubio e Josh Cassada a causa della presenza in orbita di undello stadio superiore Fregat - SB di unrusso, che sta costringendo la Stazione spaziale internazionale (Iss) a compiere una manovra di evitamento. Al momento non c'è alcun pericolo per ... Detrito di un razzo russo in orbita, la Stazione spaziale costretta a una manovra non prevista Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Rinviata la passeggiata spaziale degli astronauti Nasa Frank Rubio e Josh Cassada a causa della presenza in orbita di un detrito dello stadio superiore Fregat-SB di un razzo russo, che ...