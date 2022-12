Costo biglietti Formula 1 per il Gran Premio di Imola e Monza | dove acquistarli dal 21 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Via alle vendite in anticipo, proprio oggi 21. Quale sarà ildei1 per ildi? Dalle ore 12 odierne è partita la corsa all’acquisto dei tagliandi per partecipare ai due eventi tutti italiani della1 in programma per il prossimo anno. C’è da scommetterci, in tanti approfitteranno di questa possibilità per fare un gradito regalo per le feste natalizie a qualche appassionato di questo sport e perché no, anche per provvedere ad un dono personale davvero particolare. La prima cosa che va detta è che tutti iper i prossimi eventi saranno acquistabili fin da oggi sulla piattaforma TicketOne. Già è noto che per ora saranno disponibili solo una ...