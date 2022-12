Black Adam | Dwayne Johnson annuncia che non farà parte della prima fase del nuovo DCU

Lega Nerd

Centineo lo abbiamo visto di recente nelle sale con. Il cinecomic con The Rock ha superato i 300 milioni al box - office. A questo punto però non sappiamo se la Justice Society tornerà nel ...... New Legends") e Zach Baylin ("King Richard"), basata su una storia di Ryan Coogler ("Panther:... mentre i produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern eRosenberg . La ... Black Adam: Dwayne Johnson aggiorna sullo status dei sequel Dwayne Johnson ha annunciato via social media che Black Adam non farà parte della prima fase del DCU sotto la guida di James Gunn e Peter Safran.In un comunicato diffuso online, l’attore Dwayne Johnson ha confermato che i piani per il sequel di Black Adam sono al momento fermi e che non si procederà presto alla sua realizzazione. James Gunn e ...