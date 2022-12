Alessandra | uccisa a 25 anni | ergastolo all' ex marito ' Chiuse il figlio in bagno | poi la massacrò a coltellate'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L'hacon 15 colpi. La vittima èPiga , 25, ex - moglie dell' assassino Yassine Erroum , 31, condannato all'. I giudici della Corte di Assise hanno ...

Alessandra Piga è stata uccisa a giugno del 2021 davanti al figlio che allora aveva un anno e mezzo; lei 25. Ieri la Corte d'Assise di La Spezia ha condannato all'ergastolo l'omicida, l'ex marito, 31 anni, Yassine Erroum. L'ha uccisa a coltellate con 15 colpi.