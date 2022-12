Scomparso da Limbiate | avviate le ricerche per un uomo di 66 anni

(Di martedì 20 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si cerca aunoriginario dell’India. Si sono concentrate a Mombello ledella persona scomparsaquesta sera dai Vigili del fuoco per trovare Masih Ashok Kumar, cittadino indiano di 66, in Italia per far visita al figlio. L’, venerdì 16 dicembre ore 9.40 si è allontanato da casa, in ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Da quanto si apprende l'uomo sarebbedalo scorso venerdì 16 dicembre. Purtroppo da allora i familiari non hanno più sue notizie. Scompare nel nulla, ricerche in Brianza Il 66enne ...Non si hanno più notizie di Masih Ashok Kumar, 66 anni. L'uomo èda(Mb) lo scorso venerdì 16 dicembre e da quel giorno i familiari non hanno più sue notizie. Il 66enne, cittadino indiano, era giunto in Italia lo scorso novembre insieme alla ... Scomparso da Limbiate, potrebbe avere preso un treno o un bus verso Como Le ricerche dei Carabinieri e della Protezione civile proseguono senza sosta e, proprio in queste ore, il raggio di azione si è esteso. Nulla può essere lasciato al caso, ogni istante è prezioso.Va a trovare il figlio ma scompare nel nulla: ricerche di un uomo che soffre di epilessia ed era già andato per esse al pronto soccorso ...