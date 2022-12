Sci di fondo | Federico Pellegrino e Greta Laurent genitori | è nato Alexis

(Di martedì 20 dicembre 2022) Fioco azzurro in casa. E’oggi intorno alle ore 7 di mattina, primo figlio della coppia di fondisti azzurri. Una nascita arrivata un paio di giorni dopo la splendida vittoria in Coppa del mondo di Davos. Ad annunciarlo sono stati gli stessisui social: “Ben arrivato tra noi, sei al nostra gioia più grande”, scrive l’azzurro. “Il presidente Flavio Roda, il Consiglio Federale e tutto il mondo Fisi rivolge i suoi più cari complimenti ai due”, si legge in una nota. SportFace.

La famiglia degli sport invernali e in particolare dello sci di fondo accoglie con piacere la nascita di Alexis Pellegrino, figlio di Federico Pellegrino e Greta Laurent. Lunedì 19 dicembre è nato ...