Roma | in allenamento di rivede Wijnaldum Torna anche Rui Patricio

"Zielinski è rientrato dopo gli impegni con la Nazionale al Mondiale" fa sapere il Napoli nel comunicato col report dell'odierno a Castel Volturno. Il centrocampista polacco è il quarto azzurro a rientrare dopo Anguissa, Olivera e Lozano che sono tornati ieri. All'appello ora manca solo il sucoreano Kim min -...L'unico assente nel gruppo di Mourinho resta Dybala, impegnato nei festeggiamenti- A quattro mesi dalla frattura alla tibia destra rimediata in, il centrocampista dellaGeorginio Wijnaldum è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Ad Albufeira, nel ritiro in Portogallo, l'olandese - in prestito dal Psg - ha preso parte ... Wijnaldum, oggi il primo allenamento con il gruppo: applausi della Roma AS Roma – Primo allenamento in gruppo per Wijnaldum - A.S. Roma - Un altro piccolo passo verso il ritorno in campo per Gini Wijnaldum . Nell’allenamento di o... - Marione.net - La ControInformazione G ...Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ... anche polivalenti, per l’allenamento isotonico e cardio anche per diversamente abili e bambini. Sul lato dello ...