Netflix produrrà un film in live action di “My Hero Academia”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’inclinazione diper i remake di manga innon sparirà tanto presto. Il servizio di streaming ha rivelato che sta collaborando con Legendary Entertainment per unindi My. Il veterano degli adattamenti di anime e manga Shinsuke Sato (Alice in Borderland, Bleach) si occuperà della regia e della produzione esecutiva, mentre Joby Harold, interprete di Obi-Wan Kenobi, scriverà la sceneggiatura. My: cosa sappiamo Il manga e l’anime da cui è nato ruotano entrambi intorno a Deku, un ragazzo che desidera entrare nella UA High School e diventare un supereroe nonostante non abbia i poteri naturali che la maggior parte degli esseri umani possiede a quel punto. ...