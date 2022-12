Manovra | Letta | ' governo ritiro scudo penale | stop caos o si va a esercizio provvisorio'

Agenzia ANSA

Con Enricodestinato al ritorno a Parigi dopo una parentesi terrificante e fatta di "... Eppure, tra unadi palazzo e l'altra, è quasi sempre riuscito a occupare Palazzo Chigi e dintorni. ......essere approvata Corsa contro il tempo per il governo per far approvare dal Parlamento la... ein anteprima dal Fatto, prevede uno scudo penale per i reati di omesso versamento , omessa ... Pd in piazza contro la Manovra, Letta: 'Governo ci ascolti su salari e donne' Cambia ancora una volta la norma della Manovra che rivede per il 2023 e 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni. Le novità fanno parte del terzo pacchetto di emendamenti del governo alla legge ...Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Quello che accade alla Camera è senza precedenti. La destra mette a rischio il Paese, con una legge di bilancio ingiusta e pericolosa,ferma per le loro divisioni.