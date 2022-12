(Di martedì 20 dicembre 2022) Leggi Anche Pubblica amministrazione, ora per accedere ai servizi online c'è solo loButti: 'Vorremmo semplificare la vita in digitale dei cittadini' - Butti vuole 'semplificare la vita in ...

TGCOM

... per aumentare la sicurezza (perché più credenziali e strumenti di accesso significano più rischi), per rendere più accessibili i servizi digitali e, infine, per risparmiare (perchéha un costo ...Ora lopotrebbe andare in: il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti (FdI), ha più volte attaccato loin quanto ... Lo Spid va in pensione Il governo punta sulla carta d'identità elettronica Ormai da diversi anni gli italiani si sono abituati allo SPID, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale. Si tratta del più diffuso metodo di ...Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica Alessio Butti spiega: "Lavoriamo per unica identità digitale, possibile migrazione a Cie" ...