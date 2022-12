Lazio | Kamenovic in uscita non basta | per arrivare a Parisi servono cessioni

GianlucaDiMarzio.com

... difficilmente arriveranno a gennaio nuovi acquisti per la rosa della. Lo scrive questa ... E quella di- a un passo dal prestito allo Sparta Praga - non conta, perché il club ...Ebbene ora, praticamente da un anno e mezzo un corpo estraneo, è al passo d'addio: è fatta per il prestito allo Sparta Praga, fissato a 2 milioni il diritto di riscatto. La... Lazio, in chiusura il prestito di Kamenovic allo Sparta Praga [themoneytizer id=”99064-6] Solo Hysaj. Alla ripresa degli allenamenti della Lazio, che ieri mattina ha assistito al funerale di Mihajlovic, Sarri ha ritrovato l’intero gruppo, ad eccezione del terzi ...[themoneytizer id=”99064-6] In casa Lazio si muove qualcosa nel mercato in uscita: Dimitrije Kamenovic sta per andare allo Sparta Praga. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissa ...