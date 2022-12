L’auto si schianta e per un 18enne è la fine | muore carbonizzato sotto gli occhi degli amici

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tragedia nel Torinese. Un ragazzo di soli 18 anni è morto. Glinon sono riusciti a salvarlo. Il dramma si è consumato a Caselle, in provincia di Torino. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro ragazzini. Per uno non c’è stato scampo. I ragazzi-tutti tra i 16 e i 18 anni- viaggiavano a bordo L'articolo proviene da Leggilo.org.

La Stampa

dopo lo scontro ha preso fuoco e il ragazzo è morto carbonizzato. Gli altri tre ragazzi, di età compresa tra i 16 a i 18 anni, sono riusciti a uscire per tempo dall'e a mettersi in salvo. ...'incidente è avvenuto alle 2.30 del mattino circa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Caselle e la squadra 21 di Torino. In ... Auto con 4 giovani si schianta nella notte a Caselle: un morto carbonizzato. Il guidatore non aveva la patente