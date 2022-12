Adnkronos

Lahaquasi 90 mila ettari di giungla amazzonica nei primi nove mesi dell'anno, e vaste aree sono state bruciate dagli incendi. Il Ministero dell'ambiente colombiano ha riferito infatti ...... tre rigori parati contro lain semifinale. Dopo i sacrifici, è il momento del treno della vita, quello che passa solo una volta, e Dibu non l'ha. È diventato l'eroe di una nazione, ... La Colombia ha perso 86.985 ettari di foresta (Adnkronos) - La Colombia ha perso quasi 90 mila ettari di giungla amazzonica nei primi nove mesi dell'anno, e vaste aree sono state bruciate dagli incendi. Il Ministero dell’ambiente colombiano ha ri ...Il calo si riflette in tutte le aree in cui si divide tradizionalmente la regione. L'America del Sud dovrebbe passare dal 3,7 per cento ...