Jogger Hybrid 140 | la prima ibrida di Dacia

(Di martedì 20 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –meno di un anno fa ha lanciato sul mercato la sua innovativa familiare a 7 posti. Con oltre 83.000 ordini e più di 51.000 immatricolazioni nel mondo dal lancio, avvenuto a Marzo 2022,ha registrato un grande successo. Infatti, in meno di un anno,si è rivelato il secondo veicolo più venduto a privati nel segmento C, SUV esclusi. Due terzi dei clienti dihanno optato per il know-how dia livello di GPL, optando per la motorizzazione ECO-G 100. Due terzi dei clienti dihanno scelto il più alto livello di allestimento disponibile nella gamma per il proprio veicolo. Il 55% dei clienti si è orientato verso la versione a 7 posti. Ma la success story continua … la motorizzazione140, ...

L'apertura degli ordini di140 è prevista a partire da Gennaio 2023, con l'arrivo presso i concessionari a partire da Marzo 2023. Basato sul know - how del Gruppo Renault e prodotto in ...Dacia140 porta al debutto la prima motorizzazione ibrida di Dacia. Un station innovativa, disponibile in configurazione 5 e 7 posti, a partire dal suo lancio commerciale avvenuto a marzo 2020,... Dacia Jogger Hybrid, gli ordini partiranno a gennaio. Da 25.200 euro (versione 7 posti)