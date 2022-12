Il futuro secondo Cisco | i trend tecnologici del 2023

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 20 dicembre 2022 – Il nuovo anno è alle porte, tempo quindi di bilanci e di previsioni per unche si preannuncia pieno di sfide e di innovazioni tecnologiche. Reti predittive potenziate dall’intelligenza artificiale, multicloud,del lavoro, sostenibilità e sicurezza everywhere sono,, iche caratterizzeranno i prossimi 12 mesi offrendo la possibilità alle aziende di affrontare con successo l’attuale situazione di incertezza economica. SICUREZZA AVANZATA PER FAR FRONTE A UNA SUPERFICIE DI ATTACCO SEMPRE PIÙ AMPIA 1. Oltre il malware: dal rilevamento alla previsione Gli aggressori informatici sono sempre più sofisticati e i toolkit a loro disposizione si sono evoluti, includendo malware modulari che richiedono sempre meno competenze per portare a ...

Adnkronos

Ilperché quest'anno i nostri atleti hanno battuto il record di podi conquistati in un'... La pesca sportiva è una disciplina sempre più diffusa e inpotrebbe entrare nel programma ...Questo mondiale l'ha messo in mostra e non è da escludere che non si possano ininteressare ... che anche in questo mondiale ha trascinato la sua nazionale al terzo posto dopo ildi 4 ... Il futuro secondo Cisco Alien: Isolation e il futuro senza luce | Frequenza Critica | La cupa fantascienza dello spazio profondo, fino a The Callisto Protocol.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...