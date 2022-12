Ginnastica | il dossier con 194 presunti casi di abusi | “Botte e cibo negato”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nella giornata di martedì 20 dicembre, l’associazione Change the Game ha presentato nella sede della Stampa Estera a Roma un maxiche contiene le denunce di 194 ragazze arrivate da metà ottobre suinel mondo dellaritmica. Gli episodi raccolti riguardano palestre di 15 diverse regioni italiane e arrivano dalle testimonianze di bambine e ragazze di età compresa tra 8 e 22 anni. I racconti portano alla luce maltrattamenti, body shaming, privazioni alimentari, discriminazioni, percosse, allenamenti di sei ore per atlete piccolissime, spesso anche isolate dalle coetanee e dal sistema scolastico. Accuse anche ai genitori che in diversinon hanno denunciato pur sapendo la situazione, nella speranza di avere una figlia proiettata verso il successo.

