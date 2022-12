Calcio | Napoli | Zielinski torna a disposizione | Rrahmani in gruppo

(Di martedì 20 dicembre 2022), 20 dic. - (Adnkronos) - Allenamento mattutino per ildi Luciano Spalletti in vista dell'amichevole di domani sera alle 20 contro il Lille e soprattutto della ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio contro l'Inter. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazione tecnico tattica a reparti, tecnica collettiva e partita a campo ridotto.ha svolto quasi tutta la seduta in. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu, personalizzato in palestra per Demme.è rientrato dopo gli impegni con la Nazionale al Mondiale".

CalcioNapoli1926.it

Scudetto 2022/23: tutte le quote dei bookmaker QUOTE SCUDETTO MILAN Secondo i bookmaker non è così facile la rimonta suldei campioni in carica, ma nemmeno impossibile. Le lavagne di Bet365 ...A 100.00 troviamo le grandi delitaliano:, Roma, Milan, Inter e Juventus, a cui si aggiungono anche Tottenham e Bayern Monaco. Esiste anche lo scenario di un ritorno in Spagna, ma non ... Kvaratskhelia: “I georgiani e i napoletani si assomigliano in una cosa” Home » News Calcio Napoli » Spalletti e Grava insieme a Castel Volturno: gesto da applausi del mister. Il Napoli è a lavoro per preparare al meglio l’amichevole del 21 dicembre, che si terrà allo Stad ...Il 2022 è stato l'anno di Luciano Spalletti e del suo Napoli. Gli azzurri sono davanti a tutti in classifica alla sosta dettata dal Mondiale in Qatar, ma sono davanti a tutti anche ...